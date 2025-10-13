Polizei sucht vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe

(wS/ots) Bad Laasphe 13.10.2025 | Am gestrigen Sonntag (12. Oktober) erhielt die Polizei

Kenntnis über einen vermissten 21-jährigen Mann. Er verließ gegen 15:00 Uhr die

Wohnanschrift in Bad Laasphe. Der 21-Jährige ist nur bedingt orientierungsfähig.

Vermutlich nutzt er derzeit ein silber / graues Herrenfahrrad mit eine

Lenkertasche. Aufgrund der Fahrradnutzung erhöht sich der potenzielle

Bewegungsradius entsprechend. Die Polizei hat bereits mit zahlreichen Kräften an

bekannten Aufenthaltsorten gesucht. Ebenso war ein sogenannter Mantrailer

(Suchhund) im Einsatz gewesen.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg bittet die Bevölkerung um Mitfahndung.

Der 21-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 170 – 175 groß,

normale Statur,

arabischer Phänotyp,

altersgemäße Erscheinung,

kurze schwarze Haare,

hat einen leichten Oberlippen- und Kinnbart,

trägt eine grüne Nylonjacke (leicht glänzend) mit Kapuze,

eine schwarze Jeans,

er führt vermutlich einen schwarzen Rucksack sowie einen blauen

Regenponcho mit sich.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 oder dem

Polizeinotruf 110 entgegen.