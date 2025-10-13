News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Wasserzählerablesung in Kreuztal: Jetzt Stände per E-Mail oder Karte mitteilen

13. Oktober 20252
(wS/kr) Kreuztal 13.10.2025 | Die diesjährige Kampagne zur Ablesung der Wasserzähler des Städtischen Wasserwerkes Kreuztal im Online-Verfahren beginnt. Alle Kundinnen und Kunden, die bereits in den Vorjahren ihre E-Mail-Adresse bei der Ablesung angegeben haben, werden am 20.10.2025 per E-Mail (Absenderadresse: zaehler@ablesen.de) aufgefordert den Zählerstand über das Online Portal www.ablesen.de/kreuztal mitzuteilen. Eingabeschluss ist der 27.10.2025.
Alle Kundinnen und Kunden, die diesen Online-Service nicht genutzt haben, erhalten wie
gewohnt ab circa 08.11.2025 die Ablesekarte per Post.

