Wasserzählerablesung in Kreuztal: Jetzt Stände per E-Mail oder Karte mitteilen

(wS/kr) Kreuztal 13.10.2025 | Die diesjährige Kampagne zur Ablesung der Wasserzähler des Städtischen Wasserwerkes Kreuztal im Online-Verfahren beginnt. Alle Kundinnen und Kunden, die bereits in den Vorjahren ihre E-Mail-Adresse bei der Ablesung angegeben haben, werden am 20.10.2025 per E-Mail (Absenderadresse: zaehler@ablesen.de) aufgefordert den Zählerstand über das Online Portal www.ablesen.de/kreuztal mitzuteilen. Eingabeschluss ist der 27.10.2025.

Alle Kundinnen und Kunden, die diesen Online-Service nicht genutzt haben, erhalten wie

gewohnt ab circa 08.11.2025 die Ablesekarte per Post.