Frontalzusammenstoß mit Jugendfeuerwehrauto in Mittenaar

12. Oktober 20254
(wS/ots) Mittenaar-Offenbach 12.10.2025 | Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 255 in Mittenaar-Offenbach (Lahn-Dill-Kreis) ist am Samstag ein Auto frontal mit einem Einsatzfahrzeug der Jugendfeuerwehr kollidiert. In dem Feuerwehrfahrzeug befanden sich acht Kinder und Jugendliche, die an einem sogenannten Berufsfeuerwehrtag teilnahmen.

Nach Angaben der Polizei Gießen geriet der Pkw an der Kreuzung zur Bahnhofsstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Jugendfeuerwehrauto zusammen. Durch den heftigen Aufprall fingen beide Fahrzeuge Feuer.

Glücklicherweise konnten sich alle jungen Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie blieben unverletzt. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Brandursache und die genaue Unfallursache sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Geschwindigkeit der beteiligten Fahrzeuge konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Der Sachschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Die Jugendlichen waren im Rahmen einer Übung unterwegs.

Foto: wirSiegen.de

Vorheriger Beitrag Mordkommission ermittelt nach blutigem Messer-Angriff in Netphen - Dreis-Tiefenbach

