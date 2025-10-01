36-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

(wS/ots) Siegen 01.10.2025 | Am gestrigen Dienstagabend (30. September) ist ein 36-Jähriger Mann mit seinem E-Bike im Stockweg gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Mann war gegen 21:05 Uhr mit seinem Zweirad den Stockweg bergab gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve rutschte er auf der regennassen Fahrbahn weg und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der 36-Jährige zahlreiche Verletzungen, unter anderem auch am Kopf, zu. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: „Auch wenn es für Fahrradfahrer keine Helmpflicht gibt, empfehlen wir den Bikern, einen solchen zu nutzen. Bei einem Sturz schützt der Helm und kann schlimmere Kopfverletzungen verhindern.“