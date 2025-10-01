News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Zwei Jugendliche entwenden E-Scooter und werden geschnappt

1. Oktober 20254
(wS/ots) Siegen 01.10.2025 | Am Dienstagmittag (30.09.2025) sind zwei Jugendliche in Geisweid auf einem geklauten E-Scooter gestellt worden.

Ein Zeuge hatte die beiden 15-Jährigen gegen 11:45 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Schloss eines gesicherten Scooters in der Bahnstraße knackten. Anschließend fuhren sie davon. Auf der Geisweider Straße entdeckten Polizisten die Flüchtigen. Beim Erblicken des Streifenwagens sprangen die beiden Jungen von ihrem Fahrzeug. Sie konnten jedoch unmittelbar durch die Beamten aufgehalten werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Eigentümer des E-Scooters konnte im Nachgang informiert werden. Er holte das Fahrzeug auf der Polizeiwache ab.

Symbolfoto: wirSiegen.de
