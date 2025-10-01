Grissenbacher Herbstmarkt lädt zum Bummeln und Genießen ein

(wS/red) Netphen 01.10.2025 | Am 3. Oktober 2025 ist es wieder soweit: Der beliebte Grissenbacher Herbstmarkt öffnet zum 10. Mal seine Pforten. Von 11 bis 18 Uhr verwandeln sich der Dorfplatz und die angrenzende Hälsbach in ein herbstliches Markttreiben für Jung und Alt.

Die Besucher erwartet eine vielfältige Mischung aus herbstlichen Produkten, Handwerkskunst und kulinarischen Genüssen. Regionale Aussteller präsentieren Marmeladen, Gelees, Gewürze, Handarbeiten aus Wolle und Stoffen, Herbstblumen sowie Obst, Gemüse und Kartoffeln. Auch Schmuck, Deko-Artikel und Nützliches für Haus und Garten sind zu entdecken.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Von Gyros, Currywurst und Reibewaffeln über Fisch- und Wildspezialitäten bis hin zu Kaffee und dem berühmten Grissenbacher Kuchen bleiben keine Wünsche offen. Für die kleinen Gäste gibt es von 14 bis 16 Uhr Bastelaktionen sowie einen Kinderflohmarkt (12 bis 14 Uhr).

Veranstaltet wird der Markt von Grissenbach AKTIV e.V. in Zusammenarbeit mit dem DKS Grissenbach, dem MGV „Freude“ Grissenbach und der örtlichen Löschgruppe. Gemeinsam freuen sich die Organisatoren auf viele Besucher und einen stimmungsvollen Herbsttag.

Weitere Informationen sind dem beigefügten Flyer zu entnehmen.