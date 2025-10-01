Kreuztal-Ferndorf im Rampenlicht: Dreharbeiten zu „Mein Lokal, Dein Lokal“ starten im Em-Backes

(wS/red) Kreuztal 01.10.2025 | Die Vorfreude liegt in der Luft – und ein Hauch von frischem Basilikum auch: Nur noch wenige Stunden, dann rückt das Kamerateam von „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ im Em-Backes an. Das gemütliche italienische Restaurant an der Marburger Straße in Ferndorf steht kurz davor, Fernsehgeschichte zu schreiben.

In der beliebten Kabel-Eins-Show treten Gastronomen einer Region gegeneinander an und zeigen, was ihre Küche, ihr Service und ihr Ambiente zu bieten haben. Bewertet wird nicht nur von den Mitstreitern, sondern auch von einem Profi-Koch – und der ist bekanntlich selten zimperlich.

Im Em-Backes herrscht schon seit Tagen geschäftiges Treiben. Die Gläser glänzen, die Öfen sind vorgeheizt, und in der Küche riecht es nach frischen Kräutern und Tomatensoße.

„Wir sind gut drauf, vorbereitet – und wir wollen etwas Besonderes auf die Teller bringen“, sagt Küchenchef Francesco Pinto, während er noch einmal prüft, ob alles an seinem Platz ist. „Unser Ziel ist es, Jury und Gäste zu überraschen und mit italienischer Herzlichkeit und bestem Essen zu überzeugen.“

Sein Partner Artur Bellarte ergänzt lachend: „Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu – aber wir freuen uns riesig auf die Kameras.“

Das Team von wirSiegen war heute noch vor den ersten Dreharbeiten vor Ort und konnte mit den beiden sprechen. Wir bleiben für euch am Ball – und verraten natürlich auch, wann genau die Folge im Fernsehen zu sehen sein wird. Alle Infos dazu gibt’s wie gewohnt auf www.wirSiegen.de

von links: Francesco Pinto & Artur Bellarte

Fotos: Andreas Trojak

Wer Lust bekommen hat, die italienische Küche des Em-Backes selbst zu entdecken, findet das Restaurant hier:

📍 Marburger Straße 166, 57223 Kreuztal-Ferndorf

☎️ 02732 / 769 067 9

Mehr Infos und Einblicke gibt’s auch auf www.em-backes.de