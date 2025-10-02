50.000 Euro Schaden bei Crash auf der Geisweider Straße

(wS/red) Siegen 02.10.2025 | Am Donnerstagabend kam es gegen 21:05 Uhr auf der Geisweider Straße in Fahrtrichtung Weidenau zu einem Verkehrsunfall, der den Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr erforderlich machte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Mercedes die Geisweider Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit erheblicher Wucht gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch die Kollision wurde der Audi nach vorne geschleudert und knickte dabei ein Verkehrsschild um. Sowohl der Audi als auch der Mercedes erlitten schwere Schäden und waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Die Feuerwehr kontrollierte vor Ort, ob ausgelaufene Betriebsmittel die Fahrbahn verunreinigt hatten oder abgestreut werden mussten. Dies war nicht der Fall, sodass die Einsatzkräfte ihren Einsatz rasch beenden konnten.

Zwei Rettungswagen waren vorsorglich im Einsatz. Der 18-jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden untersucht, blieben jedoch abgesehen von der verständlichen Aufregung unverletzt.

Die Polizei nahm vor Ort Zeugenbefragungen vor und führte bei dem jungen Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der negativ ausfiel. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Siegen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach ersten Einschätzungen der Polizei kann nicht angepasste Geschwindigkeit als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de