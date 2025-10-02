News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
In Geisweid flogen die Fäuste – Polizeieinsatz nach Streit unter Bewohner

3. Oktober 202522
(wS/red) Siegen 03.10.2025 | Am frühen Donnerstagabend kam es in der Sohlbacher Straße in Geisweid zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in einem Wohnhaus, bei der zunächst auch von einem Messer die Rede war.

Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin mit verstärkten Kräften zum Einsatzort. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass keine Stichwaffe eingesetzt wurde. Stattdessen waren zwei Bewohner des Hauses in einen handfesten Streit geraten, bei dem es zu Schlägen kam. Beide Männer verletzten sich gegenseitig, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Die Polizei konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Während des Einsatzes blieb die Sohlbacher Straße für den Verkehr passierbar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

