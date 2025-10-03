Feuerwehr zeigt Tradition und Zusammenhalt beim Großen Zapfenstreich in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 03.10.2025 | Mit Fackelschein, eindrucksvoller Musik und bewegender Atmosphäre haben die Freiwilligen Feuerwehren aus Buschhütten, Eichen, Fellinghausen und Littfeld am Freitagabend (26.09.2025) den Höhepunkt ihrer Jubiläumsfeiern begangen. Auf dem Gelände des Bildungs- und Sportcampus in Kreuztal fand der Große Zapfenstreich statt – eine traditionsreiche Ehrenzeremonie, die bei vielen Besuchern für Gänsehautmomente sorgte.

Rund um die Campus-Arena versammelten sich zahlreiche Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, Bürgerinnen und Bürger sowie Ehrengäste. Unter ihnen waren Kreuztals scheidender Bürgermeister Walter Kiß, sein gewählter Nachfolger Michael Kolodzig und Kreisbrandmeister Thomas Tremmel. Die Leitung der Zeremonie übernahm Ingolf Graf aus Fellinghausen.

Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Spielmannszug St. Sebastianus Olpe e.V. und dem Blasorchester der Stadt Kreuztal, die dem Zapfenstreich seinen festlichen und würdigen Rahmen gaben. Mit dem feierlichen Einmarsch der Fackelträger begann die traditionsreiche Abfolge: Serenade, Zapfenstreichmusik und schließlich die Nationalhymne, die gemeinsam mit dem Publikum intoniert wurde.

Das spätsommerliche Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und trug zur besonderen Stimmung des Abends bei. „Es war ein eindrucksvoller, würdevoller Abschluss unserer Jubiläumsfeierlichkeiten“, resümierte die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.

Der Große Zapfenstreich ist eines der ältesten Ehrenrituale Deutschlands und wird bei der Feuerwehr vor allem zu besonderen Jubiläen oder zur Verabschiedung verdienter Führungskräfte gepflegt. Anders als bei der Bundeswehr, wo die Zeremonie streng protokollarisch abläuft, steht hier das musikalische und gemeinschaftliche Element im Vordergrund.

Viele der Besucherinnen und Besucher verfolgten die Zeremonie andächtig und sprachen im Anschluss von einem unvergesslichen Erlebnis. Mit dem Großen Zapfenstreich unterstrichen die Feuerwehreinheiten nicht nur den Stellenwert ihrer langjährigen Traditionen, sondern auch den besonderen Zusammenhalt innerhalb der Kreuztaler Feuerwehrfamilie.

Bilder dazu auf der Homepage der Feuerwehr Kreuztal >> https://www.feuerwehr-kreuztal.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/2842/