Schnelle Hilfe dank guter Zusammenarbeit – Feuerwehr öffnet Wohnungstür für Rettungsdienst

(wS/red) Kreuztal 03.10.2025 | Wenn Rettungsdienst und Notarzt zu einem medizinischen Notfall alarmiert werden, zählt oft jede Sekunde. Nicht selten wird in solchen Situationen auch die Feuerwehr hinzugezogen, um einen schnellen Zugang zu verschlossenen Wohnungen zu schaffen.

So geschehen am heutigen Vormittag gegen 9 Uhr in Kreuztal: Die Einsatzkräfte der Kreuztaler Feuerwehr öffneten mit geübten Handgriffen die Tür zu einer Wohnung, in der eine Person dringend medizinische Hilfe benötigte. Dadurch konnte das Rettungsteam ohne Verzögerung zu dem Patienten gelangen und sofort mit der Versorgung beginnen.

Der Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig das reibungslose Zusammenspiel zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt ist, um in Notfällen schnell und effektiv zu helfen. Gemeinsam sorgen die Helfer dafür, dass den Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein im Ernstfall rasch beigestanden wird.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de