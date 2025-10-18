Abschlussübung der Feuerwehr Wenden: Einladung für Samstag, den 25. Oktober 2025

(wS/fww) Wenden 18.10.2025 | Am Samstag, den 25. Oktober 2025, lädt die Feuerwehr Wenden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur diesjährigen Abschlussübung ein. Beginn ist um 15:00 Uhr auf dem Firmengelände des Raiffeisen-Marktes in Rothemühle.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf spannende Einsatzszenarien freuen, bei denen die Feuerwehr ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellt. Durch eine fachkundige Kommentierung erhalten die Gäste interessante Einblicke in die vielseitige und anspruchsvolle Arbeit der Feuerwehrfrauen und -männer.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Der Raiffeisenmarkt Rothemühle bietet einen kleinen Imbiss sowie Getränke für alle Gäste an.

Die Feuerwehr Wenden freut sich auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihre örtliche Wehr unterstützen und gemeinsam einen informativen und unterhaltsamen Nachmittag für die ganze Familie erleben möchten. 🚒

Foto: Feuerwehr Wenden – Übung aus dem Jahr 2024