Schwimmen wir Arielle… Meerjungfrauenkurs im Familienbad

18. Oktober 20251
(wS/ne) Neunkirchen 18.10.2025 | Wer schon immer einmal wie eine Meerjungfrau durchs Wasser gleiten wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu: Am 25. Oktober bietet die Schwimmschule Lahn-Dill im Familienbad Freier Grund einen ganz speziellen Kurs zum Erlernen des Schwimmens mit der Monoflosse an. Teilnehmen kann, wer mindestens sechs Jahre alt und im Besitz des Bronze-Abzeichens ist. Um 10:15 Uhr startet der erste Kurs.
Wie zieht man das Kostüm an? Wie funktioniert der Flossenschlag? Und wie taucht und dreht man sich im Meerjungfrauen-Outfit? All diese Fragen werden beantwortet, alle notwendigen Techniken werden erlernt und vertieft.
Der Kurs dauert 70 Minuten und wird von einem erfahrenen Kursleiter durchgeführt. Die
Kosten liegen bei 35 Euro zzgl. Eintritt. Die Leihgebühr für Kostüm und Flosse ist im Preis
inbegriffen. Der Kurs ist buchbar über die Homepage der Schwimmschule Lahn-Dill:
https://www.schwimmschule-lahn-dill.de/produkt/meerjungfrauenschwimmen/

