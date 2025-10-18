Lerne Salsa tanzen in Siegen!

(wS/sp) Siegen 18.10.2025 | Das Spanische Zentrum Siegen lädt herzlich zu einem besonderen Salsa-Kurs ein – voller Musik, Lebensfreude und karibischem Rhythmus.

Die Tanzstunden finden in der St. Michael Straße 3, 57072 Siegen statt, jeweils samstags um 18:30 Uhr an folgenden Terminen: 31. Oktober, 7., 14. und 21. November.

Die Teilnahme ist kostenlos. Über eine Spende freut sich das Zentrum sehr, da sie hilft, weiterhin kulturelle und gemeinschaftliche Veranstaltungen im Zentrum zu ermöglichen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: Sowohl Anfängerinnen als auch Teilnehmerinnen mit etwas Erfahrung sind willkommen. Salsa ist mehr als nur ein Tanz – es ist ein gemeinsames Erlebnis, voller Freude, Bewegung und Begegnung.

Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail unter sp.ge.sie@web.de