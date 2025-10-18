Mutige Frauen im Fokus: MUT. Rubensgrafik III eröffnet am 24. Oktober im Siegerlandmuseum

(wS/si) Siegen 18.10.2025 | Mit der Ausstellungsreihe Mensch │ Rubens präsentiert das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss jährlich Auszüge seiner umfangreichen Sammlung an Druckgrafiken von und nach Peter Paul Rubens. Unter dem Titel MUT. Rubensgrafik III widmet sich das diesjährige Kapitel der Reihe vom 24. Oktober 2025 bis 4. Januar 2026 dem Thema Mut.

Im Zentrum stehen Darstellungen von Frauen, die Mut beweisen – als Kriegerinnen, Mütter, Rächerinnen oder Herrscherinnen. Die Ausstellung beleuchtet, wie weibliche Stärke, Tapferkeit und Macht in Szene gesetzt werden – und fragt zugleich kritisch, welche Rollenbilder und Idealvorstellungen von Weiblichkeit sich in diesen Werken spiegeln. MUT. Rubensgrafik III zeigt die Vielschichtigkeit weiblichen Mutes und verdeutlicht zugleich die Bedeutung der Druckgrafik für die Verbreitung und Interpretation von Heldinnengeschichten.

Ausstellungseröffnung am 24. Oktober um 17 Uhr

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, dem 24. Oktober 2025 um 17 Uhr im Oraniersaal des Oberen Schlosses statt. Nach der Begrüßung durch Museumsdirektorin Dr. Karin Kolb führt Kuratorin Dr. Louisa Thomas in das Thema ein. Im Anschluss finden Kurzführungen mit der Kuratorin statt. Eine Anmeldung zur Ausstellungseröffnung ist nicht erforderlich.

Begleitprogramm (Stand 14.10.2025)

06.11.2025 | 18 Uhr

Mutige Heldinnen und weibliche Stärke? Heroische Frauen in der Reproduktionsgrafik von und nach Peter Paul Rubens – Gastvortrag von Kathrin Aschmann M.A., Stuttgart

08.11.2025 | 13.30-16 Uhr

Druck dich aus: Kunst aus Kram – Familienworkshop mit der Jugendkunstschule

Siegen-Wittgenstein im Rahmen der Offenen Ideen-Werkstatt

09.11.2025 | 14.30 Uhr

Kuratorinnenführung mit Dr. Louisa Thomas

22.11.2025 | 14.30-16 Uhr

Mut zur Linie! Workshop zur Kaltnadelradierung für Erwachsene

14.12.2025 | 14.30 Uhr

Öffentliche Führung durch die Ausstellung

Mehr Informationen und Aktualisierungen: siegerlandmuseum.de

