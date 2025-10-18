HTS/B54/B62: Engpass wegen Arbeiten an Lärmschutzwänden in Siegen ab Montag, 20.10.2025

(wS/str) Siegen 18.10.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt ab Montag Instandsetzungsarbeiten an zwei Lärmschutzwänden der Hüttentalstraße (HTS) durch. Von Montag (20.10.) ab 8 Uhr bis Mittwoch (22.10.) um 17 Uhr muss dafür eine der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Innenstadt auf der HTS-Abfahrt Siegen-Hammerhütte/City-Galerie gesperrt werden.

Von Montag (20.10.) ab 8 Uhr bis Montag (03.11.) um 17 Uhr wird eine Fahrspur der HTS/B62 in Siegen-Eiserfeld gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Eiserfeld wird an der Baustelle vorbei geführt, während die Auffahrt auf die HTS vom Kreisverkehr in Eiserfeld nicht möglich ist. Für die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Siegen/Kreuztal erfolgt eine Umleitung über die L531 (Eiserfelder Straße) zur HTS-Anschlussstelle Rinsenau.