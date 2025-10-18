„Siegener Forum“ am Donnerstag, 23. Oktober: Vortrag zur Geschichte des Siegener Häuserkampfes

(wS/Si) Siegen 18.10.2025 | Das Siegener Stadtarchiv lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Siegener Forum“ wieder zu einem kostenlosen Vortrag in den Eintrachtsaal der Siegerlandhalle ein. Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, widmet sich der ehemalige Stadtarchivar Ludwig Burwitz studentischen Protestbewegungen und Hausbesetzungen in den 1970er-Jahren.

Mit der Gründung der Gesamthochschule Siegen im Jahr 1972 stieg die Zahl der Studierenden – und damit auch der Bedarf an Wohnraum. Gleichzeitig sollten für den Bau der Stadtautobahn „Hüttenstraße“ (HTS) zahlreiche Häuser abgerissen werden. Hieraus entstanden hitzige Diskussionen und starke Spannungen innerhalb der Stadtbevölkerung. In seinem Vortrag beleuchtet Burwitz die einzelnen Konfliktpunkte sowie den Verlauf der Auseinandersetzungen.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.