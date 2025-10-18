herbst depression – Vokalmusik für und gegen Melancholie

(wS/ps) Siegen 18.10.2025 | Ein Abend voller Gegensätze in der Haardter Kirche

Hell und dunkel. Still und lebendig. Nachdenklich und stark – unter diesem Motto steht ein besonderer Konzertabend in der Haardter Kirche in Siegen. Die drei Ensembles Join the Meladies, voiceBox und KlangWerk laden am Montag, den 27. Oktober 2025, zu einem musikalischen Erlebnis ein, das tröstet, bewegt und manchmal einfach glücklich macht.

Ab 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) erklingen in der Haardter Kirche, Setzer Weg 4, Lieder voller Gefühl und Ausdruckskraft. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Momente der Ruhe ebenso bietet wie kraftvolle Klänge – ein Abend, der sich „anhört wie durchatmen“.

Der Eintritt ist frei.

Vielleicht genau das Richtige für einen Montagabend.