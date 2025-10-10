Aktuelles aus Burbach: Seit Aufhebung des Abkochgebots kein Hinweis mehr auf den Erreger Pseudomonas aeruginosa

(wS/bu) Burbach 10.10.2025 | Alle Beprobungen im Burbacher Trinkwassernetz weisen nach Aufhebung des
Abkochgebots für die Versorgungszonen Burbach, Wahlbach und Würgendorf am 30.08.2025 bisher
negative Ergebnisse auf.
Demnach besteht auch nach jüngster Rückmeldung des analysierenden
Labors weiterhin keine Verkeimung mehr mit dem auch als „Pfützenkeim“ bekannten Erreger
Pseudomonas aeruginosa. Die von den Gemeindewerken ergriffenen Maßnahmen zeigen somit
anhaltend Wirkung. Auf Anordnung des Kreis-Gesundheitsamtes werden in den kommenden sechs
Wochen weiterhin wöchentliche Beprobungen durchgeführt.
Zudem werden die betroffenen Versorgungszonen vorsorglich weiter desinfiziert, da sich der Keim
vereinzelt und hartnäckig an z.B. Dichtungen festsetzen kann. Aufgrund der negativen Ergebnisse
konnte die Chlorzugabe in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt bereits herabgesetzt werden.
Dennoch kann es immer noch zu einem wahrnehmbaren Chlorgeruch und Chlorgeschmack im
Wasser und an den Entnahmestellen (Wasserhähne, Duschen etc.) kommen.