Blutige Tat am Nachmittag: Unbekannter schießt in Gießener Innenstadt – Drei Menschen verletzt!

11. Oktober 202554
(wS/ots) Gießen 11.10.2025 | Gießen: Schüsse in der Marktstraße – Tatverdächtiger festgenommen

Heute Nachmittag (11.10.2025), gegen 15:10 Uhr, gab eine Person mehrere Schüsse in einem Wettbüro in der Marktstraße ab. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte fußläufig. Außerhalb des Wettbüros gab er einen weiteren Schuss ab.

Im Wettbüro wurden drei Personen verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser.

Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten zeitnah zu einem Tatverdächtigen, der in den Abendstunden festgenommen wurde.

Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Diese sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Stadtbereich. Weitere Infos folgen

Fotos: wirSiegen.de

