Unfall auf der HTS zwischen Krombach und Kreuztal: PKW schleudert in Böschung und brennt aus

(wS/red) Kreuztal 11.10.2025 | Auf der Hüttentalstraße (HTS) kam es am Samstagnachmittag zwischen Krombach und Kreuztal zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert wurden.

Nach ersten Angaben der Polizei kam ein Autofahrer gegen 15:45 Uhr kurz vor der Talbrücke Albetal aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet in die Böschung, schleuderte hinter die Leitplanke und kam rund 300 Meter weiter in der Böschung zum Stillstand. Dort fing das Fahrzeug Feuer. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Die beiden Personen im Fahrzeug, der 51-jährige Fahrer und sein Beifahrer, blieben augenscheinlich unverletzt und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Der Fahrer wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Die beiden Männer konnten sich selbstständig aus dem brennenden Wagen befreien. Zur genauen Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Verkehr auf der HTS wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt und konnte ungehindert an der Einsatzstelle vorbeifließen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de