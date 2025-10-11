Musikalische Zeitreise in die 70er und 80er – Rocktober im Schrabben Hof in Silberg

(wS/uw) Silberg 12.10.2025 | Am Samstag, dem 18.10. gibt’s in der Tenne des Schrabben Hofs eine lange Rocktobernacht mit der Cover.Brat.Rock Band Zum Horst .

Die sympathischen „Jungs“ um Frontmann Matthias Althaus schaffen es mit einem umfangreichen Repertoire an Coversongs immer wieder, den Spaß an der Musik von der Bühne auf das Publikum überspringen zu lassen.

Dabei spielen die Hörste Rock-Cover für Fans des Classic-Rock der 70er/80er Jahre. Aktuelle Charts sind im Programm außen vor. Bands wie Journey, Foreigner, Police, Golden Earring, Supertramp, Marillion, Pink Floyd und Co. füllten mit ihrem Classic Rock damals die Stadien und Hallen. Die Band Zum Horst präsentiert ihre Songs mit Leidenschaft, Spielfreude und einer gehörigen Portion Power. Die Band spielt bis ca. 24 Uhr – das wird eine lange Rocktobernacht!



Beginn: 20.30 Uhr 10 Euro – Einlass ab 18.30 Uhr

Matthias Althaus Gesang, Gitarre

Holger Fröhlich Schlagzeug

Martin Jurczyk Gitarre, Keyboard, Gesang

Michael Schicker Bass

Andreas Wabner Gitarre, Gesang

Weitere Infos auch HIER