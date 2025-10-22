Blutiger Streit in Geisweid: Polizei rückt aus – Zwei Männer mit Schnittverletzungen

(wS/red) Siegen 22.10.2025 | Am Mittwochnachmittag ist es in Geisweid zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert war. Gegen kurz vor 14 Uhr eilten Polizei und Rettungsdienst in Richtung Rathaus Geisweid, nachdem Zeugen eine Auseinandersetzung im Bereich zwischen dem Rathaus und der Geisweider Straße gemeldet hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort eine Gruppe von Männern zunächst in einen lautstarken verbalen Streit, der schließlich in einem blutigen Zwischenfall endete.

Ein 45-jähriger Mann erlitt dabei eine Schnittverletzung im Gesicht. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte vor Ort nach einer möglichen Tatwaffe und geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Verletzungen mit einem Messer verursacht wurden.

Ein weiterer Mann zog sich ebenfalls eine Schnittverletzung zu und musste medizinisch behandelt werden. Anschließend wurde er zur Polizeiwache in Siegen gebracht.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den beteiligten Personen um Männer, die im Bereich rund um das Rathaus und die Geisweider Straße bereits durch ihren regelmäßigen Alkoholkonsum bekannt sind.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe des Vorfalls sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de