Seelenbilder – Ausstellung im Haus des Gastes

(wS/bl) Bad Laasphe 22.10.2025 | Es wird wieder bunt im Haus des Gastes: Unter dem Motto „Seelenbilder” präsentiert das August-Hermann-Francke-Haus 36 Kunst- und Textwerke.

Das August-Hermann-Francke-Haus nahm ihren Betrieb in Bad Laasphe bereits im Jahr 1996 auf. Ziel ist es, den Menschen eine geregelte Tagesstruktur zu bieten und ein Raum zum Leben zu sein. Zu den vielfältigen Angeboten gehört auch eine Kreativgruppe, die zweimal pro Woche stattfindet. In dieser werden sowohl in Einzel- als auch in Gruppenarbeit Texte geschrieben oder Bilder gemalt. Wichtig hierbei ist, ohne Druck und Erwartungshaltung die innere Stimmung auf Papier zu bringen. Es gibt keine besonderen Vorgaben, dafür wird eine Vielzahl von Methoden und Materialien eingesetzt: Pastell- und Ölkreide, Acryl, Aquarell, Fasermal- und Buntstifte, aber auch Zeitungsartikel. Die Bilder spiegeln die Emotionen der Kreativschaffenden genauso vielfältig wider: von Freude über Angst bis hin zu Liebe und dem Gefühl der Andersartigkeit. Beim Betrachten wird deutlich, dass die Kunst ein Rückzugsort sein kann und vor allem die Möglichkeit bietet, sich auszudrücken.

Die Ausstellung im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3) ist noch bis zum 16. November zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr, Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH