SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kreuztal konstituiert: Andreas Müller als neuer Fraktionsvorsitzender gewählt

(wS/spd) Kreuztal 22.10.2025 | Am Montag hat sich die neue SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kreuztal konstituiert. In ihrer ersten Sitzung wählten die Sozialdemokraten Andreas Müller zum neuen Fraktionsvorsitzenden und Nachfolger von Michael Kolodzig, der am 1. November sein neues Amt als Bürgermeister der Stadt Kreuztal antritt.

Ihm zur Seite steht zukünftig Aytac Düzgün als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die Fraktionsgeschäftsführung übernehmen Björn Eckert sowie Annika Pastoors als seine Stellvertreterin. Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Heike Siebel, Michael Franz und Peter Müller gewählt.

Die neue SPD-Fraktion vereint erfahrene und neue Mitglieder, die gemeinsam eine klare Vision für die Entwicklung Kreuztals verfolgen. Mit 14 von 40 Sitzen stellt die SPD weiterhin die stärkste Fraktion. Besonders bemerkenswert: Alle 14 SPD-Ratsmitglieder wurden direkt in ihren Wahlkreisen gewählt, ein deutliches Zeichen für die starke Verwurzelung der Sozialdemokratie in allen Stadtteilen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD.

„Wir wollen Kreuztal weiterhin gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern voranbringen und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre engagiert fortsetzen“, betont Fraktionsvorsitzender Andreas Müller. „Unsere Politik orientiert sich an den Lebensrealitäten der Menschen in unserer Stadt. Wir wollen faire Chancen schaffen, gute Lebensbedingungen sichern und den sozialen Zusammenhalt in allen Stadtteilen stärken.“

Im Mittelpunkt der politischen Arbeit steht für die SPD der Einsatz für bezahlbaren Wohnraum für alle Generationen, der Ausbau guter Bildung und verlässlicher Betreuung, der Erhalt und die Weiterentwicklung nachhaltiger Infrastruktur sowie der Ausbau moderner und umweltfreundlicher Mobilitätsangebote. Gleichzeitig setzt sich die Fraktion für wirtschaftliche Stärke, sichere Arbeitsplätze und verantwortungsvollen Klimaschutz ein. Ein besonderes Anliegen bleibt die echte Teilhabe aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Einkommen.



Die neuen SPD-Ratsmitglieder sind: Miguel Navarro, Andreas Hofmann, Robert Glomski, Ingeborg Merten, Christian Schüler, Heike zur Nieden, Michael Franz, Andreas Müller, Peter Müller, Aytac Düzgün, Wolfgang Braukmann-Siebel, Heike Siebel, Arno Stähler und Heinz-Werner Denker.

