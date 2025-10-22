Kreissportbund und TG Friesen veranstalten erneut „Sportklamotten-Flohmarkt“

(wS/ksw) Siegen 22.10.2025 | Für alle, die ihre alte Sportkleidung los werden wollen oder günstig Kleidung und Materialien erstehen wollen, bieten der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. und die TG Friesen Klafeld-Geisweid 1889 e.V. in diesem Jahr erneut einen Sportklamotten-Flohmarkt an.

Im Vorfeld des Tages werden in Geisweid und Siegen Sportkleidung und Sportmaterialien (Bälle, Schläger, Taschen usw.) eingesammelt. Am 8.11. werden alle gesammelten Artikel dann von 13.30 Uhr bis 16 Uhr gegen Spende (Minimum 1€) in der Friesenhalle (Schießbergstraße 28, 57078 Siegen) angeboten. „Ziel unserer Aktion ist es, den Einstieg in den Vereinssport barriereärmer zu machen“, so Micha Sommer, Fachkraft für den Bereich „Integration durch Sport“ beim Kreissportbund.

Unterstützt wird die Aktion unter anderem von der Siegerländer Frauenhilfe, die in ihrem Laden (Friedrichstraße 27, 57072 Siegen) im Vorfeld ebenfalls Kleidung für den Flohmarkt sammelt. Der Erlös des Tages geht dem Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfen sowie dem Projekt „gegen Armut Siegen“ zugute.

Sammelpunkte für Sportkleidung und Sportmaterialien (Bälle, Schläger usw.):

Dienstag, 28.10., 15 – 17 Uhr, TG Friesen Klafeld-Geisweid, Schießbergstraße 28, 57078 Siegen

Dienstag, 04.11., 15 – 17 Uhr, TG Friesen Klafeld-Geisweid, Schießbergstraße 28, 57078 Siegen

ab Oktober täglich 9 – 14 Uhr, Kreissportbund Siegen-Wittgenstein, Raum 119, Sankt-Johann-Straße 18, 57074 Siegen