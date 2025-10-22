News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

PKW brennt in Siegen-Seelbach vollständig aus

22. Oktober 20256
(wS/ots) Siegen 22.10.2025 | Am Dienstagnachmittag (21.10.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand nach Siegen-Seelbach alarmiert worden.

In der Straße „Auf der Höh“ stand ein ausgeschlachtetes Fahrzeug, das sich auf einem Anhänger befand, in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus wurde nicht beschädigt.

Ersten Erkenntnissen nach hatten mehrere Minderjährige mit Kinderfeuerwerk gespielt. Kurze Zeit später brannte das Fahrzeug.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Symbolbild

