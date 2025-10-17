Einbrecher entwendeten Freischneider

(wS/ots) Siegen 17.10.2025 | Bei einem Gartenhüttenaufbruch in Siegen-Bürbach ist ein

hochwertiger Freischneider geklaut worden.

Im Zeitraum zwischen letzten Mittwoch (08.Oktober) und dem nachfolgenden Samstag

haben ein oder mehrere Täter eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Hütte befindet

sich im Wallauer Weg auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses. In das Objekt

gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Tür. Aus dem Gartenhäuschen

entwendeten die Eindringlinge einen hochwertigen benzinbetriebenen Freischneider

der Marke Stihl.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich

unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.