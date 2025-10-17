Einbrecher entwendeten Freischneider

(wS/ots) Siegen 17.10.2025 | Bei einem Gartenhüttenaufbruch in Siegen-Bürbach ist ein
hochwertiger Freischneider geklaut worden.
Im Zeitraum zwischen letzten Mittwoch (08.Oktober) und dem nachfolgenden Samstag
haben ein oder mehrere Täter eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Hütte befindet
sich im Wallauer Weg auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses. In das Objekt
gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Tür. Aus dem Gartenhäuschen
entwendeten die Eindringlinge einen hochwertigen benzinbetriebenen Freischneider
der Marke Stihl.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich
unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.