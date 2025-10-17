Einsatz in der Marburger Straße – Feuerwehr befreit kleinen Jungen aus Kinderbett

(wS/red) Kreuztal 17.10.2025 | Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem besonderen Einsatz in die Marburger Straße aus. Ein kleiner Junge hatte sich mit seinen Füßchen im Gitter seines Kinderbetts eingeklemmt und konnte sich selbst nicht mehr befreien.

Foto: Feuerwehr Kreuztal

Die Mutter des Kindes, die alles versuchte, um ihren Sohn zu lösen, alarmierte schließlich die Rettungskräfte. Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte der Kreuztaler Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Mit viel Feingefühl und dem Einsatz einer kleinen Säge gelang es den Feuerwehrleuten, den Jungen behutsam aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Zur Sicherheit wurde der kleine Patient, der in der kommenden Woche seinen dritten Geburtstag feiern darf, anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, um ihn dort noch einmal gründlich durchzuchecken.

Nach ersten Erkenntnissen blieb der kleine Bub glücklicherweise unverletzt – der Schreck für ihn und seine Mutter war allerdings groß.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de