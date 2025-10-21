Einbruch in Bürogebäude in Niederschelden

(wS/ots) Siegen 21.10.2025 | Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag

und Montagmorgen (20.10.2025) in eine Firma an der Maccostraße in Niederschelden

eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten

in Büroräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Hinweise

zu einer möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen haben, um Hinweise unter der

0271/7099-0.