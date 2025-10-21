Einbruch in Bürogebäude in Niederschelden

(wS/ots) Siegen 21.10.2025 | Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag
und Montagmorgen (20.10.2025) in eine Firma an der Maccostraße in Niederschelden
eingebrochen.
Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten
in Büroräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Hinweise
zu einer möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.
Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,
die verdächtige Personen zur Tatzeit gesehen haben, um Hinweise unter der
0271/7099-0.