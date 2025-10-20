Überfall auf Reisebus! Bewaffnete Täter stoppen Bus auf der A93 und rauben die Fahrgäste aus!

(wS/pol) Niederbayern 21.10.2025 | Auf der A93 an der Anschlussstelle Aiglsbach soll am Montag, den 20.10.2025, gegen 03:30 Uhr ein Reisebus von bislang unbekannten Tätern überfallen worden sein. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Den bislang vorliegenden Erkenntnissen nach haben drei bislang unbekannte Personen den Reisebus mittels Signalen an der Anschlussstelle Aiglsbach zum Abfahren und Anhalten gebracht. Die drei Tatverdächtigen stiegen dann aus und gaben vor, eine Kontrolle durchzuführen. Alle drei Täter sollen Schusswaffen mitgeführt und Bargeld, sowie Dokumente der Insassen entwendet haben. Im Anschluss daran flüchteten die Täter auf der Autobahn mit einem weißen VW in Fahrtrichtung München. Der Kleinbus hat mutmaßlich eine deutsche Zulassung mit Teilkennzeichen „WR“. Die sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug verliefen bislang ergebnislos. Keiner der Businsassen wurde bei dem Vorfall verletzt oder bedroht.

Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die am Montag gegen 03:30 Uhr auf der A93 bei Aiglsbach ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Landshut unter 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.