Einbruch in Büroräume – Unbekannte klauen Laptops, Tabletsund Smartphones

(wS/ots) Kreuztal 30.10.2025 | Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (28.10.2025) sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Siegener Straße in Buschhütten eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und Büros. Insgesamt entwendeten die Einbrecher zwei Laptops, zwei Tablets (Apple iPad)) und ein Smartphone (Apple iPhone). Der Beuteschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Im Zuge der ersten Ermittlungen gelang es, einen Teil der Beute in Weidenau zu orten. Polizeibeamte fanden vor Ort ein verdächtiges Fahrzeug. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Siegen wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

In dem PKW fanden die Ermittler unter anderem Laptops und Tablets.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.