Stadtteile

Ferrari-Crash auf der A45 zwischen Wilnsdorf und Haiger

5. Oktober 20253
(wS/red) Wilnsdorf 05.10.2025 | Am Samstagabend kam es auf der Autobahn A45 in Richtung Frankfurt zu einem Unfall, der einen größeren Rettungseinsatz auslöste. Ein roter Ferrari geriet zwischen Wilnsdorf und der Anschlussstelle Haiger-Burbach gegen 19.40 Uhr außer Kontrolle und kam am Beginn einer Leitplanke von der Fahrbahn. Das Fahrzeug kam schließlich hinter der Schutzplanke zum Stillstand und wurde dabei erheblich beschädigt.

Erste Meldungen deuteten darauf hin, dass der Fahrer im Wagen eingeklemmt sein könnte. Diese Befürchtung bestätigte sich jedoch nicht: Der Mann konnte sein Auto eigenständig verlassen und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Wilnsdorf rückte mit mehreren Fahrzeugen – darunter ein HLF 20, ein TLF 4000 sowie ein ELW 1 – zur Unfallstelle aus. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Medizinische Hilfe war letztlich nicht erforderlich.

Während der Bergungsarbeiten kam es auf der A45 zeitweise zu Behinderungen im Verkehr.

Fotos: wirSiegen.de

