Kürbisfest am Irlenhof 2025 – Samstag & Sonntag

4. Oktober 20251
(wS/ih) Kreuztal 04.10.2025| Erlebt zwei unvergessliche Tage voller Spaß, Musik und kulinarischer Highlights am Irlenhof in Ferndorf!

Samstag, 04. Oktober 12 bis 24 Uhr

Sonntag, 05. Oktober 11 bis 18 Uhr

Erlebt zwei unvergessliche Tage voller Spaß, Musik und kulinarischer Highlights!

Leckereien:

  • Fritten von #Frittenglück
  • Eis von #eiscaféamalfi
  • Kürbissuppe, Fleischkäse, Grillwurst, Kürbiswaffeln und mehr

Getränke:

  • Krombacher Pils vom Fass, Bierspezialitäten von der Ferndorfer Hopfenwerkstatt, Cocktails, Weine, Apfelschorle, Fassbrause und mehr

Unterhaltung:

  • Live-Musik:
    • Samstag ab 18 Uhr: Krachgarden und FertigAb!
    • Sonntag ab 11:30 Uhr: Müsener Blasorchester
  • Feuerspektakel mit Frank Neuser

Aktivitäten:

Baggern mit Anleitung

Tiere hautnah

Geführte Stallbesichtigungen

Kürbisschnitzen

Bastelecke

Alle Infos rund um die Biene und ihren leckeren Honig mit dem Imkereiverein Ferndorf

Ponyreiten

Treckerparcours

Geführtes Bogenschießen mit der Bogenschule Highholders

Holzbastelscheune

Großes Heubad

Traktorhüpfburg

Kindertattoos

Anschrift

hofladen Irlenhof
Irlenweg 3
57223 Kreuztal

Foto: Irlenhof

