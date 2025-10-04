Kürbisfest am Irlenhof 2025 – Samstag & Sonntag

(wS/ih) Kreuztal 04.10.2025| Erlebt zwei unvergessliche Tage voller Spaß, Musik und kulinarischer Highlights am Irlenhof in Ferndorf!
Samstag, 04. Oktober 12 bis 24 Uhr
Sonntag, 05. Oktober 11 bis 18 Uhr
Leckereien:
- Fritten von #Frittenglück
- Eis von #eiscaféamalfi
- Kürbissuppe, Fleischkäse, Grillwurst, Kürbiswaffeln und mehr
Getränke:
- Krombacher Pils vom Fass, Bierspezialitäten von der Ferndorfer Hopfenwerkstatt, Cocktails, Weine, Apfelschorle, Fassbrause und mehr
Unterhaltung:
- Live-Musik:
- Samstag ab 18 Uhr: Krachgarden und FertigAb!
- Sonntag ab 11:30 Uhr: Müsener Blasorchester
- Feuerspektakel mit Frank Neuser
Aktivitäten:
Baggern mit Anleitung
Tiere hautnah
Geführte Stallbesichtigungen
Kürbisschnitzen
Bastelecke
Alle Infos rund um die Biene und ihren leckeren Honig mit dem Imkereiverein Ferndorf
Ponyreiten
Treckerparcours
Geführtes Bogenschießen mit der Bogenschule Highholders
Holzbastelscheune
Großes Heubad
Traktorhüpfburg
Kindertattoos
Anschrift
hofladen Irlenhof
Irlenweg 3
57223 Kreuztal
Foto: Irlenhof