Herbstmarkt in Grissenbach ein voller Erfolg

(wS/tg) Netphen 03.10.2025 | Der am Freitag, 3. Oktober, von Grissenbach Aktiv organisierte Herbstmarkt war erneut ein großer Erfolg. Möglich wurde die Veranstaltung durch die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Grissenbach (FFW), des DKS Grissenbach sowie des MGV Freude Grissenbach.

Ein besonderes Highlight war der Kinderflohmarkt, der die Vielfältigkeit des Marktes zusätzlich bereicherte.

Viele Hunderte Besucher nutzten die Gelegenheit, sich ein Bild von den zahlreichen Angeboten zu machen. Das Spektrum reichte von herbstlicher Dekoration über Gewürze, Grissenbacher Kuchen und hausgemachte Spezialitäten wie Wurst, Honig und Schnäpse bis hin zu Wolle, Blumen, vielfältigen Dekoartikeln, Feuertonnen und Stahlerzeugnissen.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Der Volkholzer Hofladen und die Fischzucht Hahn aus Wipperfürth boten ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot.

Alles in allem war der Herbstmarkt eine gelungene und stimmungsvolle Veranstaltung zum Beginn der Herbstsaison.

Fotos: Thorsten Görg