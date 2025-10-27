Geisweider Flohmarkt am 8. November – Erster Winter-Flohmarkt

(wS/mg) Siegen 27.10.2025 | Am Ende der Trödelsaison lädt der Geisweider Flohmarkt am Samstag, den 8. November 2025, zum großen Winterauftakt ein. Durch den Feiertag am 1. November verschiebt sich der Termin um eine Woche – und bietet nun die perfekte Gelegenheit, den Herbst mit einem ausgiebigen Trödelbummel zu verabschieden.

Die Platzvergabe beginnt erst um 6:30 Uhr. Eine Voranmeldung ist weiterhin nicht erforderlich: Die Einfahrt erfolgt wie gewohnt über die Stahlwerkstraße; vor Ort weisen Ordner die freien Stellflächen zu. Das Marktgeschehen endet um 14:00 Uhr.

Gerade im November lohnt sich ein Besuch: Viele Händler bringen bereits die ersten weihnachtlichen Artikel, dekorative Besonderheiten oder originelle Geschenkideen mit. Wer früh dran ist, sichert sich oft echte Unikate, nostalgische Sammlerstücke oder liebevoll erhaltene Stücke für die Adventszeit – und das zu echten Flohmarktpreisen.

Trotz kühlerer Temperaturen ist der Geisweider Flohmarkt weitgehend wetterfest.

Überdachte Verkaufsstände, wettergeschützte Bereiche und die charakteristisch lebendige Atmosphäre sorgen dafür, dass Trödelfreunde jeden Alters ihren Spaß haben – unabhängig vom Novemberwetter. So bleibt der Markt auch in der kalten Jahreszeit ein beliebter Treffpunkt für Besucher aus der gesamten Region.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am ersten Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefonnummer 0221 / 80 111 80 5 oder unter www.geisweider-flohmarkt.de

Foto: Martin Lässig, Köln