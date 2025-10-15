Gymnastikverein Luckenbach spendet 1.000 Euro ans Ökumenische Hospiz Kloster Bruche

(wS/gl) Betzdorf 15.10.2025 | Seit vielen Jahren laden die Mitglieder des Gymnastikvereins Luckenbach ins dortige

Dorfcafé ein, um mit den Einnahmen gute Zwecke zu unterstützen. Die jüngste Spende über 1000 Euro ging an

das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche in Betzdorf. Am Klosterweg kamen Doris Mies und Bernadette

Kohlhaas im Namen des Vereins vorbei, um das Geld zu überreichen.

Ob Kaffee, Tee, selbstgebackene Kuchen oder auch Torten: Zweimal im Monat organisiert die Gymnastikgruppe

Luckenbach für Jung und Alt das Dorfcafé im Backes, um in gemütlicher Runde zu verweilen und Leckereien für

den guten Zweck anzubieten. Über all die Jahre ist es den Mitgliedern auf diese Weise gelungen, mehr als 40

000 Euro zu spenden. In diesem Jahr wurde der Verein auch auf das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche

aufmerksam. Die Einrichtung, in der Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung zu Gast sind, ist auf

Spenden angewiesen, da Hospize gesetzlich dazu verpflichtet sind, fünf Prozent der laufenden Kosten selbst

aufzubringen. Im Namen des Hospizes nahm Mareike Beichler vom Sozialdienst die Spende dankend entgegen.



