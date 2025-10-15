Stadt Netphen präsentiert neue Internetseite – moderner, benutzerfreundlicher und übersichtlicher

(wS/ne) Netphen 15.10.2025 | Ab heute ist sie online: die neue Internetseite der Stadt Netphen. Nach über zwei Jahren intensiver Arbeit, konzeptioneller Weiterentwicklung und einem erfolgreich bewältigten Cyberangriff präsentiert sich die städtische Webseite nun in einem neuen Design, mit optimierter Struktur und zahlreichen neuen Funktionen.

Der letzte große Relaunch fand im Jahr 2018 statt. Seitdem wurden viele Erfahrungen gesammelt und wertvolle Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen sowie Mitarbeitenden der Stadtverwaltung berücksichtigt. Eine bereichsübergreifende Arbeitsgruppe hat die Neugestaltung inhaltlich und redaktionell vorbereitet.

Ein zentrales Anliegen beim Relaunch war es, die bisherige Zweiteilung der Onlinepräsenz (Rathaus Verwaltung und Mein Netphen / Heimat 21) aufzuheben und alle Inhalte unter einem digitalen Dach zusammenzuführen. Die Menüstruktur wurde vollständig überarbeitet, Inhalte gestrafft und thematisch neu gegliedert.

Die neue Internetseite ist künftig in vier Hauptbereiche gegliedert:

Verwaltung, Politik & Service

Leben & Gemeinschaft

Bauen, Umwelt & Wirtschaft

Kultur & Tourismus

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Dienstleistungsverzeichnis, das sämtliche Verwaltungsleistungen der Stadt übersichtlich bündelt. Wer ein bestimmtes Anliegen hat, findet dort alle relevanten Informationen auf einen Blick – von Zuständigkeiten über Formulare bis hin zu Kontaktmöglichkeiten.

Ein weiteres Highlight ist der neue interaktive Stadtplan, der nicht nur optisch überzeugt, sondern auch inhaltlich erweitert wurde. Neben Straßen- und Geländeinformationen enthält er zahlreiche neue Points of Interest (POIs), darunter Wanderparkplätze, E-Ladesäulen, Textil- und Glascontainer, Grillhütten, Sportstätten, Friedhöfe, Direktvermarkter und vieles mehr. Die fortlaufende Aktualisierung des Stadtplans wird in den nächsten Tagen abgeschlossen.

Mit dem heutigen Relaunch setzt die Stadt Netphen ein deutliches Zeichen für moderne, digitale Bürgerkommunikation. Die neue Internetseite steht ab sofort unter der bekannten Adresse www.netphen.de zur Verfügung.