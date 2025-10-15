Hair Meets Fashion: Friseurkunst trifft Lifestyle

(wS/mr) Siegen 15.10.2025 | Am Samstag, dem 28. September war es so weit: Die Obermeisterin der Friseurinnung Westfalen Süd, Andrea Simon, eröffnete den Modeevent der Innung und präsentierte, gemeinsam mit dem Modeteam, im Rahmen der Veranstaltung Hair Meets Fashion die neuesten Frisuren- und Modetrends – inspiriert von den Vorgaben des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks für die Winterkollektionen 2025/2026.

Ab 18 Uhr verwandelte sich das SI Eventcenter in eine Bühne für Kreativität, Handwerk und Lifestyle.

Im Mittelpunkt standen atemberaubende Live-Präsentationen: An Modellen setzten die Akteure die aktuellen Trendlooks um und zeigten, wie handwerkliches Können und moderne Mode ineinandergreifen. Die Gäste erhielten exklusive Einblicke in Schnitt-, Farb- und Stylingtechniken, die die kommende Saison 25/26 prägen werden.



Die Trendkollektionen setzen klare Schwerpunkte: Natürliche Strukturen wie sanfte Wellen und lockere Texturen wurden ebenso gezeigt wie präzise Cuts mit grafischer Klarheit, wie z. B. der Micro-Bob oder der Mod-Cut. Bei den Farben dominieren die Powerfarbe Rot, warme Blondtöne, kupfrige Nuancen und erdige Brauntöne, die individuell auf den Typ abgestimmt werden. Besonders im Fokus stand der Gedanke der Typveredelung – Frisuren und Make Up, die die Persönlichkeit unterstreichen und den individuellen Stil stärken. Auch bei den Stylings zeigte sich die Bandbreite von lässig-ungezwungen bis hin zu glamourösen Auftritten, die perfekt zum jeweiligen Anlass passen.



Für eine abwechslungsreiche Mischung sorgten zudem zahlreiche Partner, die das Event unterstützten und neben den Shows individuelle Styling- und Typberatungen sowie attraktive Verkaufsaktionen anboten. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich von innovativen Produkten, hochwertigen Dienstleistungen und kreativen Präsentationen inspirieren lassen und erlebten einen Abend, der Mode, Handwerk und Genuss auf besondere Weise verband.

„Mit ‚Hair Meets Fashion‘ wollten wir zeigen, dass das Friseurhandwerk weit mehr ist als Haare schneiden. Es geht um Kreativität, Trends und darum, Menschen in ihrem Typ zu unterstreichen – und genau das haben wir an diesem Abend auf die Bühne gebracht“, fasst Heike Hilbig, Vorstandsmitglied der Friseurinnung Westfalen Süd, zusammen.

Die gelungene Verbindung aus Show, Messe und Live-Demonstrationen machte die Veranstaltung zu einem echten Höhepunkt für die Region. Schon jetzt freuen sich Obermeisterin Andrea Simon und ihr Team auf die nächste Ausgabe von Hair Meets Fashion.



Obermeisterin Andrea Simon und die Leiterin des Modeteams, Simone Menne, boten den Gästen eine mitreißende Mischung aus Modeevent und Liveshow.

Fotos: Friseurinnung Westfalen-Süd