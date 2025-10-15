Sanierung der Gillerbergstraße in Lützel beginnt

(wS/hi) Hilchenbach 15.10.2025 | Die Gillerbergstraße in Lützel wird ab Montag, 20. Oktober, saniert. Dabei geht es um den Bereich ab dem Parkplatz Liftschänke bis zum Hotel Ginsberger Heide.

Während der Arbeiten wird der betroffene Bereich der Gillerbergstraße vollständig gesperrt. Umleitungsstrecken sind eingerichtet. Die Anwohnerinnen und Anwohner, das Hotel Ginsberger Heide sowie der Betreiber des Jugendwaldheims Gillerberg wurden im Vorfeld über die Maßnahme informiert. Die Details wurden mit den Betroffenen abgesprochen.

Die Sanierung wird mittels einer Frässanierung durchgeführt. Für die gesamte Maßnahme sind rund drei Wochen vorgesehen. Die Stadt Hilchenbach bittet die Anwohnenden sowie Besucherinnen und Besucher des Hotels Ginsberger Heide, auf die Umleitungsbeschilderungen zu achten.