„Herzensprojekt“ Kita Rotbuche feierte Einweihung: „Da wünscht man sich, nochmal Kind zu sein!“

(wS/alf) Siegen 17.10.2025 | Auf dem Fischbacherberg in Siegen zog die Kita Rotbuche einige Parzellen näher in die

Wohnumgebung, vom Erfahrungsfeld „Schön & Gut“ in die Allensteiner Straße 39. Damit ist sie für

eine Waldkita ausnehmend gut zu erreichen, ob zu Fuß, per Rad, Bus oder Auto. Das ist nur ein

Merkmal, das Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume GmbH, Trägerin der Kita

Rotbuche, bei ihrer Begrüßung zum Herbst- und Einweihungsfest hervorhob: „Unser Herzensprojekt

ist für alle Familien offen und gut erreichbar. Was so einfach ausschaut, zwei Bauwagen, ein Zelt, die

Bänke und das einladende Tor hat eineinhalb Jahre Vorbereitung gebraucht.“ Sonja Becker dankte im

Beisein von zahlreichen Gästen allen, die am Wahrwerden der Kita Rotbuche an diesem Standort

beteiligt waren, von B wie Bauamt über J wie Jugendamt bis S wie Stadt Siegen. Es mussten etliche

Genehmigungen eingeholt werden, um jetzt hier mit den 25 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren sowie

den pädagogischen Fachkräften, Helfern und Familien Einweihung zu feiern. Doch nun können die

Kinder „Naturphänomene entdecken, lernen Gemeinschaft, entwickeln Selbstvertrauen und

Verantwortung für sich und ihr Umfeld“, so Sonja Becker. Der seit Sommer 2024 benannten Kita

Rotbuche ging das Konzept und unermüdliche Engagement der Leiterin Silke Röcher-Schütz voraus.

Sie war bereits die treibende Kraft der Wildniswichtel der Waldritter-Siegen e. V., die den

Waldkindergarten Mitte 2023 eröffnet hatte und auf dem Erfahrungsfeld gastierte. Sonja Becker:

„Die von Silke Röcher-Schütz entwickelte Konzeptidee bot eine wertvolle Grundlage für die weitere

Arbeit. Dank des gemeinsamen Engagements vieler Beteiligter konnte durch den Trägerwechsel die

Waldkita auf dem Fischbacherberg gesichert und als Kita Rotbuche fortgeführt werden – darüber

freuen wir uns sehr.“

Ein großer Dank ging daher auch an die Hoppmann-Stiftung, die der Kita Rotbuche weiterhin auf

ihrem Gelände Platz bot, bis eine dauerhafte Lösung gefunden werden konnte. Es wurden dann doch

etwas mehr als die angedachten Monate und eine freundschaftliche Verbindung entstand. Silke

Röcher-Schütz bedankte sich zudem bei den Eltern, die ihre Kinder hierher ins Walderleben bringen,

trotz vermutlich mehr Wäsche, je nach Aktivitäten.

Nach einem Rundgang durch die zwei Bauwagen mit Blick ins Waldgelände äußerte

Landtagsabgeordneter Jens Kamieth in seiner Begrüßung: „Da wünscht man sich, nochmal Kind zu

sein.“ Die Kinder erleben in der Waldkita hautnah die Natur, mit all deren Farbenspielen,

Wetterwechseln, dem Wachsen und Gedeihen. Und wenn es gar mal sehr „usselig“ ist, bieten die

zwei Bauwagen ideale Rückzugsorte. In dem größeren der beiden Wagen sind eine Küchenzeile, eine

Garderobe und eine Kuschelempore eingebaut, Raum zum Spielen und Ruhen. In dem nun

dazugekommenen kleineren Wagen ist ebenfalls Platz für Rückzug und Spiel sowie ein Regal für

Büro-Ordnung. Zudem finden sich dort ein kleines WC mit Wickeleinheit. Beide Wagen sind mit

einem Holzofen ausgestattet

Jens Kamieth ist auch Sprecher im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend und freute sich darüber,

dass die Kita Rotbuche unter Buchen und Douglasien ihren Platz gefunden hat. „Ich kämpfe für die

Waldkitas, denn schon der Ort ist Pädagogik. Er ist ein besonderes Angebot, unseren Kindern unsere

heimische Region nahezubringen.“ Wie das gelebt wird, dazu Silke Röcher-Schütz: „Die Eltern

schätzen sehr, dass wir der naturräumlichen Freiheit einen gut strukturierten und sicheren Rahmen

bieten. Den Familien gefällt auch die Nachhaltigkeit, die wir praktizieren. Zum Beispiel der bewusste

Umgang mit Ressourcen. Wir nehmen nichts aus dem Wald mit, was wir nicht nutzen wollen.“ Eltern,

die das Angebot mit dem 35 Stunden-Wochenkontingent (täglich von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr) der Kita

Rotbuche nutzen wollen, können gerne Kontakt aufnehmen.

Jens Kamieth, Sonja Becker, Silke Röcher-Schütz

Vor dem Bauwagen: Sonja Becker, Jens Kamieth, Silke Röcher-Schütz

Fotos: Alf-Siegen