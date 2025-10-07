News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Infoveranstaltung: „Erben und vererben – rechtzeitig informiert“

7. Oktober 20253
(wS/hi) Hilchenbach 07.10.2025 | Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach lädt im Rahmen ihres Aktivprogramms 60+ am Freitag, 10. Oktober, um 17:00 Uhr zu einer Veranstaltung rund um das Thema „Erben und vererben“ in den kmd am Bernhard-Weiss-Platz in Dahlbruch ein.

Referent der Veranstaltung ist der Fachanwalt für Erbrecht und Notar Jan Gatermann. Er erläutert praxisnah die gesetzliche Erbfolge, die Gestaltung von Testamenten und den Pflichtteil. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der individuellen Gestaltung des Behindertentestaments. Abschließend gibt er Hinweise zu Vorsorgevollmachten. Alle Themen werden anhand von Beispielfällen aus seiner beruflichen Praxis anschaulich gemacht.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei Patricia Vanderlinden von der Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de anmelden.

