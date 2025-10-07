Kostenloses Elternseminar: Pflegegrad bei Kindern

(wS/drk) Siegen 07.10.2025 | Eltern von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf stehen häufig vor der Frage, welche Hilfen und Rechte ihnen zustehen. Um diese Fragen zu beantworten, bietet die DRK-Kinderklinik Siegen ein kostenloses Seminar am 1. Dezember 2025 an. Das Thema: „Unser Kind hat (Anspruch auf) einen Pflegegrad – was steht uns zu?“. Die Veranstaltung findet von 18 bis 19.30 Uhr im Bistro Max auf dem Siegener Wellersberg statt.

Woher weiß ich, ob mein Kind Anspruch auf einen Pflegegrad hat? Wie stelle ich den Antrag und was passiert danach? Und vor Allem: Was steht uns zu, wenn der Pflegegrad bewilligt wurde? Fragen über Fragen, die Milena Maaß, Sarah Lorber und Jana Schuchert im Rahmen des Seminares beantworten. Die Sozialpädagoginnen möchten den Eltern und Angehörigen gleichzeitig praktische Tipps an die Hand geben und ihnen ein Stück weit die Unsicherheit nehmen.

Anmeldungen für das kostenlose Seminar sind via E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) möglich.

„Unser Kind hat (Anspruch auf) einen Pflegegrad – was steht uns zu?“ Mit diesem Thema beschäftigt sich das nächste kostenlose Elternseminar an der DRK-Kinderklinik. Foto: DRK