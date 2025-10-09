Kaffee, Kabarett und Kulturgenuss im Schrabben Hof

(wS/red) Kirchhundem-Silberg 09.10.2025 | Am Sonntag, 19. Oktober, heißt es wieder: Museums-Sonntag im Schrabben Hof! Ab 13 Uhr öffnen Museum, Café und Trödelräume ihre Türen – und wer das besondere Flair des Kulturguts kennt, weiß: Hier gibt es mehr als nur Geschichte zu entdecken.

Bei voraussichtlich schönem Herbstwetter lädt auch der Biergarten zum gemütlichen Verweilen ein. Der Duft von frischem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen zieht durch den Hof, während zwischen alten Schätzen und nostalgischem Ambiente gestöbert werden darf.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher um 15 Uhr: Kabarettist Leslie Sternenfeld steht in der Theaterscheune auf der Bühne. Mit seinem aktuellen Programm entführt er das Publikum in eine Welt voller satirischer Episoden zwischen irdischem Irrsinn und phantastischer Logik – mit warmherzigen Geschichten und witzigen Liedern, die für Heiterkeit und Nachdenklichkeit zugleich sorgen.

Der Eintritt kostet 16 Euro, eine Reservierung wird empfohlen unter info@mut-sauerland.de

Der Schrabben Hof ist längst ein kulturelles Kleinod in der Gemeinde Kirchhundem. Aus dem einst verfallenen Gutshof wurde dank großem ehrenamtlichen Engagement ein lebendiges Kulturgut mit Heimatmuseum, Backhaus, Café, Biergarten, Feiertenne, Bierstube, Trödelscheune und einer Theaterscheune. Selbst standesamtliche Trauungen sind hier möglich – ein Ort, an dem Geschichte, Kultur und Gemeinschaft auf besondere Weise zusammenfinden.

Seit 2013 gestaltet der Verein MuT-Sauerland e.V. gemeinsam mit dem MiniCartClub Deutschland e.V. das abwechslungsreiche Kulturprogramm des Hauses. Weitere Informationen und das gesamte Programm finden Interessierte unter www.mut-sauerland.de

So 19.10. Kaffee & Kabarett mit Leslie Sternenfeld