Reparieren statt Wegwerfen: Repair Café Siegen lädt wieder ein

(wS(kr) Siegen 09.10.2025 | Am Samstag, 18. Oktober 2025, öffnet das Repair Café Siegen wieder seine Türen – wie an jedem dritten Samstag im Monat. Von 13:00 bis 16:30 Uhr (Annahmeschluss 16:00 Uhr) können Besucherinnen und Besucher im Fab Lab der Universität Siegen, Sandstraße 26, gemeinsam mit erfahrenen Tüftlern, Elektrikern und Schneiderinnen defekte Alltagsgegenstände reparieren.

Das Repair Café ist eine gemeinsame Initiative von ALTERAktiv Siegen und dem Fab Lab Siegen. In entspannter Atmosphäre treffen sich hier ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit Menschen, die Unterstützung bei der Reparatur benötigen. Ob Kleidung, Möbel, elektrische Geräte, Spielzeug oder andere Gebrauchsgegenstände – vieles lässt sich mit etwas Geschick und fachkundiger Hilfe wieder instand setzen.

„Reparieren statt wegschmeißen“ lautet das Motto der Veranstaltung, die sich für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung einsetzt. Durch gemeinsames Arbeiten entsteht nicht nur ein wertvoller Wissensaustausch, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz: Weniger Abfall, geringerer Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer von Gegenständen.

Wer nichts zu reparieren hat, ist ebenfalls willkommen: Bei Kaffee und Kuchen lässt sich die Wartezeit angenehm überbrücken oder man schaut anderen beim Arbeiten über die Schulter. Nicht repariert werden können Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher, Kaffeevollautomaten sowie benzinbetriebene Geräte.

Das Repair Café sucht weiterhin ehrenamtliche Schrauberinnen und Schrauber, die Freude am Reparieren haben und ihr Wissen weitergeben möchten. Interessierte können sich bei Klaus Reifenrath melden, Telefon 0171-8821420, E-Mail: repair.cafe.siegen@gmail.com