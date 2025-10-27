Mercedes-AMG landet unter Leitplanke – Unfall auf regennasser A45 bei Olpe

(wS/red) Olpe 27.10.2025 | Auf regennasser Fahrbahn kam es am Montagabend auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes-AMG geriet kurz nach 22 Uhr im Bereich des Parkplatzes Springe ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es unter der Schutzplanke zum Stillstand kam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Ursache des Unfalls gewesen sein. Der Fahrer war von Olpe in Richtung Dortmund unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Mehrere Meter der Leitplanke wurden dabei stark beschädigt.

Da zunächst unklar war, ob der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem größeren Aufgebot an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten jedoch nicht eingreifen – der Mann konnte sich eigenständig und glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen aus dem völlig demolierten Wagen befreien.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Der stark beschädigte Mercedes-AMG musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 bis 90.000€.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de