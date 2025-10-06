Unfall in Geisweid: Polizei stellt zwei Fahrzeuge sicher – update!

(wS/ots) Siegen 06.10.2025 | Nach einem Unfall in Siegen-Geisweid hat die

Polizei am Donnerstagabend (02.10.2025) die beiden beteiligten Fahrzeuge

sichergestellt.

Gegen kurz nach 21 Uhr waren zwei 18-Jährige mit ihren Fahrzeugen auf der

Geisweider Straße in Richtung Weidenau unterwegs. Sie fuhren Zeugen zufolge mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten eine 26-Jährige im Bereich

der Kreuzung Geisweider Straße/Bahnstraße über die Umweltspur.

In der Folge wechselten beide Fahrer mehrfach die Fahrstreifen. Der Fahrer eines

Mercedes verlor in der Folge die Kontrolle über seinen PKW und prallte auf Höhe

eines Supermarktes in ein geparktes Fahrzeug, welches gegen ein Verkehrsschild

geschoben wurde.

Der zweite Beteiligte fuhr zunächst weiter, stellte sein Auto auf einem

Parkplatz ab und kam zu Fuß zur Unfallstelle.

Ein 17-jähriger Beifahrer im Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er

kam ins Krankenhaus.

Die Polizeibeamten stellten die Führerscheine der Fahrer sowie die PKW sicher.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats hinsichtlich eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens laufen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

