Zwei Wärmepumpen von Grundstück entwendet

(wS/ots) Kreuztal 15.10.2025 | Am Montag sind zwei verpackte Wärmepumpen

von einem Grundstück in der Bergstraße verschwunden. Die Kriminalpolizei

ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Die Wärmepumpen waren zum Verkauf angeboten worden. Der Anbieter hatte sie

verpackt und gegen 14:00 Uhr vor seiner Garage, die sich auf seinem Grundstück

befindet, abgestellt. Am Abend gegen 20:00 Uhr musste er feststellen, dass die

Geräte weg waren. Nach ersten Erkenntnissen hatte nicht der Spediteur des

Käufers die Ware abgeholt.

Die Pumpen haben einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Laut Verkäufer

wiegen sie ca. 250 kg. Ein Beladen müsste demzufolge mit technischen

Hilfsmitteln erfolgt sein.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem Abholvorgang/Abtransport machen

können, sich unter der Telefonnummer 02732/909-0 zu melden.

Symbolbild