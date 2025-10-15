Zwei Wärmepumpen von Grundstück entwendet

(wS/ots) Kreuztal 15.10.2025 | Am Montag sind zwei verpackte Wärmepumpen
von einem Grundstück in der Bergstraße verschwunden. Die Kriminalpolizei
ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.
Die Wärmepumpen waren zum Verkauf angeboten worden. Der Anbieter hatte sie
verpackt und gegen 14:00 Uhr vor seiner Garage, die sich auf seinem Grundstück
befindet, abgestellt. Am Abend gegen 20:00 Uhr musste er feststellen, dass die
Geräte weg waren. Nach ersten Erkenntnissen hatte nicht der Spediteur des
Käufers die Ware abgeholt.
Die Pumpen haben einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Laut Verkäufer
wiegen sie ca. 250 kg. Ein Beladen müsste demzufolge mit technischen
Hilfsmitteln erfolgt sein.
Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem Abholvorgang/Abtransport machen
können, sich unter der Telefonnummer 02732/909-0 zu melden.
