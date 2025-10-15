Zwei Radarkontrollen auf der HTS: 16 Fahrverbote – fast 900 Fahrzeuge zu schnell

(wS/ots) Kreuztal 15.10.2025 | 885 Fahrzeuge auf der HTS zu schnell – das ist das Ergebnis

zweier Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde.

Am vergangenen Donnerstag (09. Oktober) nahm die Polizei die Verkehrsteilnehmer

auf der Langenauer Brücke ins Visier, die in Fahrtrichtung Olpe unterwegs waren.

80 km/h sind dort maximal erlaubt. Zwischen 12 Uhr mittags und 16:45 Uhr blitzte

es dort 470 Mal.

Von etwas über 4.600 Fahrzeugen war somit mehr als jeder Zehnte zu schnell

unterwegs. 144 Geschwindigkeitsverstöße waren so hoch, dass es nicht mit einem

Verwarnungsgeld getan ist. Hier müssen die Verursacher mit Anzeigen rechnen. In

sechs Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Tagesschnellster war ein Siegener Audi

mit 137 km/h. Abzüglich der vorgesehenen Toleranz verbleibt eine Überschreitung

von 52 km/h. Der Bußgeldkatalog sieht dafür in der Regel ein Bußgeld von 480

EUR, zwei Punkte sowie einen Monat Fahrverbot vor.

Am Samstag (11. Oktober) wurde die Fahrtrichtung nach Siegen überwacht. Dieses

Mal stand das Radargerät zwischen den Anschlussstellen Krombach und Kreuztal.

Erlaubt sind an dieser Stelle maximal 100 km/h. Das schnellste Auto war ein

Nissan aus Gummersbach. Abzüglich der Messtoleranz war das Fahrzeug mit 162 km/h

unterwegs. Hier droht ein Bußgeld von über 600 Euro. Neben zwei Punkten erwartet

den oder die Fahrer/Fahrerin zwei Monate Fahrverbot. Insgesamt waren 415

Fahrzeuge zu schnell unterwegs. 172 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 10

Fahrverbote sind unter anderem die Folge.

Gerade vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen und den

hohen Überschreitungen appelliert die Polizei: „Gerade bei Unfällen mit

schwerverletzten oder getöteten Verkehrsteilnehmenden spielt die

Hauptunfallursache Geschwindigkeit die Hauptrolle. Beachten Sie daher die

geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ein paar Minuten weniger Fahrzeit

rechtfertigen nicht die Gefahr von schweren Unfallfolgen. Sorgen Sie mit dafür,

dass alle gesund ihr Ziel erreichen.“

