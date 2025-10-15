Von 0 auf 222: Rekord-Team des Städtischen Gymnasiums Kreuztal punktet beim Schulradeln

(wS/kr) Kreuztal 15.10.2025 | Drei Wochen lang kräftig in die Pedale treten und dabei am besten das Auto stehen lassen – das ist der Kerngedanke der bundesweit stattfindenden Fahrrad-Challenge „Stadtradeln“ mit dem gleichzeitig stattfindenden Wettbewerb im Wettbewerb „Schulradeln“, für den Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern aufgerufen sind, zu zeigen, wie fahrradaktiv eine Schule sein kann. Auch die Stadt Kreuztal und der gesamte Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligen sich an diesem spielerischen Wettbewerb und rufen einmal im Jahr dazu auf, sich in Teams zusammenzuschließen und möglichst viele Kilometer zu erradeln.

Dieses Jahr fand das „Stadtradeln“ vom 31. Mai bis 20. Juni statt. Ein Kreuztaler Team hat

dabei besonders beeindruckend gepunktet: Das Städtische Gymnasium Kreuztal stellte mit

222 Radelnden nicht nur das größte, sondern mit 32.119 Kilometern auch das stärkste Team

im kreisweiten Vergleich – über 144 Kilometer pro Kopf haben die Kreuztaler Schülerschaft,

Lehrkräfte und Eltern mit dem Fahrrad zurückgelegt. „Eine wirklich beeindruckende Leistung

und das direkt bei der allerersten Teilnahme beim Stadtradeln“, gratuliert Stadtbaurätin

Christina Eckstein zu diesem Erfolg. Spitzenreiter innerhalb des Schulteams sind die beiden

Schüler Lukas und Lea, die in den drei Wochen jeweils über 1.000 km mit dem Fahrrad

zurückgelegt haben – nicht nur zur Schule und wieder zurück, sondern auch in langen

Radtouren nach Schulschluss. Schulleiter Sebastian Hatzfeld lobt neben dem sportlichen

Anreiz vor allem den Teamaspekt dieser Challenge: „In diesen drei Wochen Schulradeln war

deutlich zu sehen, wie durch ein gemeinsames Ziel Gemeinschaft geschaffen und gepflegt

wird. Die Teams haben sich gegenseitig motiviert und sind als Schulgemeinschaft

zusammengewachsen. Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei.“

Als zusätzliche Belohnung und Anreiz für noch mehr Kreuztaler Pedal-Power im nächsten

Jahr gab es einen Scheck in Höhe von 200 Euro von der Kreuztaler Stadtverwaltung, der an

den Team-Captain und Lehrer am Städtischen Gymnasium, Lars Schlüter, sowie an

Schulleiter Sebastian Hatzfeld überreicht wurde.

Auf dem Bild (v.l.): Anke Utsch, Radverkehrsbeauftragte der Stadt Kreuztal, Schüler Lukas, Kreuztals Stadtbaurätin Christina Eckstein, Leiter des Städtischen Gymnasiums Kreuztal Sebastian Hatzfeld, Schülerin Lea und Team-Captain des Stadtradeln-Teams am SGK Lars Schlüter.

Anmerkung der wirSiegen-Redaktion:

Fahrradfahren macht sicherlich allen Fans viel Spaß und kann auch Vorteile für die eigene Gesundheit bringen; ihr müsst nur wissen: Das weltweite Klima ändert ihr dadurch nicht! Die vermehrte Nutzung von Fahrrädern in Deutschland kann einen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen leisten, jedoch ist der Effekt auf das globale Klima gleich Null.

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 92.882 Radfahrerinnen und Radfahrer bei Unfällen verletzt, was verdeutlicht, dass Fahrradfahren im Straßenverkehr sehr gefährlich sein kann. Fahrt bitte vorsichtig!